Cosenza, nuova caserma dei pompieri pronta entro dicembre 2025

Lunedì prossimo i vigili del fuoco celebrano la loro Patrona, Santa Barbara. Anche nella nostra città è prevista una manifestazione che avrà inizio alle ore 10.30 nella chiesa di San Domenico con una Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Mons. Giovanni Checchinato e concelebrata dal cappellano, Don Piermaria Del Vecchio. Presente il comandante provinciale dei vigili del fuoco Giampiero Rizzo, il prefetto Vittoria Ciaramella e le massime autorità civili, militari e religiose della città oltre alle rappresentanze di personale dei Vigili in quiescenza. Alle 12, in piazza dei Bruzi, personale del Comando provinciale, appartenente al Nucleo specialisti Speleo-Alpino-Fluviale, si calerà dalla sommità della facciata principale del palazzo comunale mostrando una cortina tricolore e una con l’effige di Santa Barbara. Verranno esposti oltre ad automezzi di nuova generazione anche altri storici. E verrà presentato il progetto esecutivo, attraverso un video rendering, della nuova sede del Comando provinciale che sorgerà entro la seconda metà del 2025 in viale Magna Grecia. Dalle 11 e fino al termine della manifestazione, personale dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco allestirà una “pompieropoli” nella quale i bambini delle scuole primarie potranno cimentarsi in attività ludiche connesse con l’attività dei Vigili.

