Proposte indecenti, un gruppo di ragazzi molestati da un uomo a Rossano

Li avrebbe avvicinati con un pretesto e all’inizio si sarebbe mostrato abbastanza gentile. Poi presa un po’ di confidenza e, conquistata un’apparente fiducia, avrebbe fatto ad alcuni componenti del gruppo di minorenni una proposta che i ragazzi hanno giudicato «abbastanza indecente». Un brutto episodio di una presunte molestie sessuale si sarebbe verificato nei giorni scorsi in città.

A quanto si è appreso l’episodio si sarebbe verificato nel parcheggio dell’area cimiteriale di Rossano. In particolare si tratta dello spiazzo che serve la zona di nuova costruzione che ha il secondo cancello di accesso al cimitero da via Nestore Mazzei. Il fatto si sarebbe quindi consumato alla luce del sole e negli orari di apertura al pubblico per le visite al cimitero. A quanto si è appreso pare che un gruppo di ragazzi sarebbe stato avvicinato e successivamente molestato da un uomo. Pare anche che i ragazzi abbiano prontamente reagito in maniera energica respingendo il tentativo di abbordaggio dell’uomo. Non solo. Con prontezza di spirito hanno anche annotato modello e targa dell’auto guidato dal soggetto in questione intenzionati a denunciare quanto accaduto e quanto subito. E così è stato fatto. Con i dati in mano è stata presentata formale denuncia nei locali della stazione dei carabinieri di viale Sant’Angelo allo Scalo dell’area bizantina, nella quale sono stati narrati i fatti. Ora saranno le indagini dei militari a effettuare i doverosi riscontri e verificare tutti gli aspetti del caso in questione.