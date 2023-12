Corigliano Rossano, ricostruite tutte le fasi dell’incidente costato la vita all'autista del camion e alla capotreno

Il giorno del cordoglio, ma anche dei perché. Oggi a Catanzaro, che ha indetto il lutto cittadino, si terranno le esequie di Maria Pansini la capotreno di 61 anni morta nel terribile incidente di Thurio dove ha perso la vita anche il giovane autista marocchino Said Hannaoui di 24 anni. Ma nel momento del dolore ci sono ancora tanti interrogativi a cui le indagini dovranno dare risposta. Intanto la famiglia della Pansini si è affidata agli stessi consulenti di tre famiglie dei cinque operai coinvolti nella tragedia ferroviaria di Brandizzo, nella persona di Anselmo Vaccaro della Gesigroup. Nei prossimi giorni si attueranno una serie di richieste finalizzate a intraprendere indagini difensive attraverso i consulenti della società e i legali fiduciari. Per il momento prosegue senza sosta il lavoro della Procura della Repubblica di Castrovillari diretta dal dott. Alessandro D’alessio che sta seguendo in prima persona l’evolversi delle indagini. Come lo stesso Procuratore capo D’alessio ha specificato, le linee investigative seguite riguardano la corretta e fedele ricostruzione della dinamica dell’incidente, il corretto funzionamento degli impianti, la condotta tenuta dai soggetti coinvolti nell’ incidente stesso e, infine, l’osservanza di tutte le regole cautelari che disciplinano la delicata attività di circolazione dei treni e l’intersecarsi di tale circolazione con la circolazione veicolare e pedonale. Al momento è emerso che la cisterna contro cui si è scontrato il treno era bloccata sui binari e che l’autista era sceso dal mezzo per attivare con il telecomando il livello di pressione delle gomme per cercare di liberarlo dalle rotaie. In quel frangente è arrivato il treno che lo ha travolto e nell’impatto l’autocisterna ha preso fuoco.

