Cosenza, pagato solo mezzo stipendio ai 134 dipendenti dell’Amaco

Mezza boccata d’ossigeno per gli oltre cento dipendenti dell’Amaco e per le loro famiglie. Corrisponde appunto al pagamento di mezzo stipendio. Quello di novembre, dal 17 al 30. mancano ancora all’appello la quattordicesima, la mensilità di ottobre e naturalmente i primi sedici giorni di novembre. Ma Natale è alle porte e non si capisce come e quando e con quale manovra si riusciranno a garantire le spettanze di dicembre, sia lo stipendio che la tredicesima. Un cul de sac da cui non sarà venire fuori per come si è complicata la situazione. Si spera che nell’incontro di giovedì 7 alla Regione i sindacati ottengano qualche risposta certa a 360 gradi.

Nel frattempo si registra la precisazione di Angelo Cozzetto della Rsa Uil, rispetto alla posizione dei dodici ausiliari del traffico.

«Anche loro fanno parte del sistema Tpl essendo stati assunti con il Ccnl degli autoferrotranvieri», spiega Cozzetto, «svolgendo le mansioni corrispondenti al loro parametro. Questo personale (Operatori qualificati della mobilità), a sua volta viene “anche” impiegato come ausiliario del traffico, avendone i requisiti di legge perché l’azienda ha in concessione gli stalli delle strisce blu.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza