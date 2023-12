Cosenza, minaccia di morte l'ex moglie anche davanti alla figlia minorenne

Perseguita e maltratta l’ex anche davanti alla figlia minorenne. La polizia di Cosenza ha eseguito un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla parte offesa a carico di un 31enne per maltrattamenti e stalking nei confronti della sua ex compagna convivente. Il provvedimento giunge al termine di una complessa attività investigativa scaturita dalla denuncia della donna che si era rivolta alla Polizia lo scorso 30 ottobre.

In particolare, la donna ha richiesto l’intervento della polizia a seguito di un’aggressione verbale e di minacce da parte dell’ex compagno anche alla presenza della figlia minore. Ai poliziotti la donna ha dichiarato di aver subito maltrattamenti, ingiurie e minacce non solo dopo la fine della relazione, ma anche durante loro convivenza iniziata il 2020. In particolare, in un’occasione, il compagno l’avrebbe minacciata di morte mostrandole una pistola.

La donna, quindi, stanca di questa relazione, aveva deciso di troncare la loro storia. Ma il suo ex non ha mai accettato la fine della relazione tanto che ha iniziato a pedinarla e a minacciarla allo scopo di farle cambiare idea.

Il provvedimento emanato evidenzia l’impegno della Procura (guidata dal procuratore capo Mario Spagnuolo) e della questura (diretta dal questore Giuseppe Cannizzaro) nell’affrontare il fenomeno della violenza di genere e della tutela delle fasce deboli.