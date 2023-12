Paura a Cariati, esplode una bombola di gas in un ristorante cinese

Scoppia una bombola di gas in un ristorante e la titolare rimane ferita. È questo quanto avvenuto nel pomeriggio di domenica scorsa nella cittadina di Cariati dove in un ristorante di specialità cinese e di sushi è avvenuto un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

A quanto si è appreso, per cause ancora in corso di accertamento, pare che una delle bombole di gas utilizzate nella cucina del ristorante, è esplosa. Nella deflagrazione è rimasta ferita la proprietaria dell'esercizio commerciale che appare riportato delle ustioni su parte del corpo.

Da un primo accertamento sul luogo dell’esplosione sembra che le cause siano di natura accidentale. L’esplosione è avvenuta attorno alle ore 18, quando ancora il ristorante, che si trova nell’immobile dell’ex hotel Parrilla, non era ancora aperto al pubblico e si stava preparando ad accogliere i clienti per il turno serale.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza