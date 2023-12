Rende, incalza il dibattito dopo la revoca della concessione per il Palasport

La revoca della concessione del Palazzetto dello sport ha destato moltissimo stupore in città. La scelta della Commissione straordinaria insediatasi al Comune da diversi mesi in seguito allo scioglimento del civico consesso, è avvenuta a seguito della lunga relazione fornita da un Collegio ispettivo, cui è stata conferita la verifica e l’approfondimento in ordine ai procedimenti riportati negli atti di scioglimento, tra i quali si annovera anche l’affidamento e la successiva gestione del palazzetto dello sport alla A.s.d. Palasport Europa.

I commissari prefettizi, Santi Giuffrè, Rosa Correale e Michele Albertini sono stati molto chiari, sin dalle prime battute. Le attività ispettive che sono sfociate nel procedimento di scioglimento hanno «rilevato una complessiva condizione di agevolazione da parte dell’Amministrazione comunale rispetto agli interessi pervasivi della criminalità organizzata nel settore dei contratti e delle concessioni pubbliche», è emerso.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza