Spari nel circolo ricreativo a Corigliano Rossano, Pirro condannato a 5 anni e 4 mesi

È stato condannato a 5 anni e 4 mesi Natalino Pirro, l’uomo di 48 anni di Corigliano, accusato di duplice tentato omicidio, che la sera del 30 novembre del 2022, armato di fucile ha fatto irruzione in un circolo ricreativo ai piedi del castello ducale di Corigliano sparando all’impazzata e ferendo due persone. La sentenza è stata emessa ieri dal Gip del tribunale di Castrovillari Lelio Festa al termine dell’udienza del processo celebrato con rito abbreviato, per come aveva richiesto la difesa dell’imputato rappresentata dall’avvocato Franco Oranges, condizionato ad una perizia psichiatrica. A Pirro sono state infatti riconosciute le attenuanti generiche ed anche la semi infermità mentale ed è caduta l’aggravante della premeditazione, ma alla richiesta del pubblico ministero di una condanna di 5 anni ha fatto eco la richiesta delle parti civili, ossia il titolare del circolo, suo cugino e un altro cliente rimasti feriti, rappresentata dall’avvocato Massimo Ruffo che ha rimarcato la gravità del gesto rispetto al disturbo mentale riscontrato.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza