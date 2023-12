Scuola, Stasi e Tarvernise all’attacco: “Il dimensionamento è da rifare”

Il piano provinciale della scuola provoca ancora polemiche. la calma registrata nei giorni scorsi dopo la valanga di proteste non rappresentava il “silenzio assenso” di quanto l’ente sovracomunale ha stabilito seguendo il criterio dei freddi numeri.

Non si fermano, dunque, le critiche e le iniziative, perché si provveda alle dovute e necessarie correzioni. In campo sono scesi di nuovo il sindaco del Comune di Corigliano Rossano e il consigliere regionale Davide Tavernise. Secondo loro il dimensionamento scolastico deliberato dalla Provincia di Cosenza, se confermato creerebbe enormi danni dal punto di vista organizzativo, didattico alla maggior parte delle istituzioni scolastiche, al personale, ed alle famiglie.

Tavernise e Stasi concentrano le loro critiche sul fatto che «all’interno del medesimo piano provinciale – fa presente il sindaco Flavio Stasi – sono stati utilizzati con grave disinvoltura due pesi e due misure, salvaguardando altrove istituti con poche centinaia di iscritti ed abolendo a Corigliano-Rossano istituti con mille iscritti». Il primo cittadino cita anche le osservazioni contenute nella lettera di 80 docenti dell’Ipsia cittadino «che merita attenzione», in cui si evidenziano, tra i punti focali, le problematiche legate alla dispersione scolastica; le criticità di un contesto sociale nel quale la presenza del vertice scolastico è fondamentale. In merito alla disparità di trattamento adottato dalla Provincia, penalizzanti nei confronti di Corigliano Rossano rispetto ad altre città, Stasi ritiene «che tali titaniche sviste possano e debbano essere corrette nelle sedi istituzionali, per rendere il dimensionamento scolastico uno strumento di riorganizzazione funzionale e non l’oggetto di un corto circuito istituzionale e politico».

