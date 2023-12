Trebisacce, extracomunitari nel mirino dell’anonima incendi

Immacolata di fuoco. Quattro auto incendiate negli ultimi quindici giorni. Che diventano una trentina di vetture date alle fiamme, perlopiù di proprietà di cittadini stranieri, se guardiamo all'ultimo anno solare. Ora basta. Così non va. L'ultimo episodio incendiario si è verificato l'altra notte in viale Kennedy all'ingresso lato sud dell'abitato della marina trebisaccese, dalle parti dell'antica Fornace. Stavolta le fiamme hanno "divorato" un'Alfa 159 station wagon di proprietà di un cittadino straniero che era parcheggiata in un piazzale adiacente la vecchia statale 106, ora strada provinciale, che porta in direzione di Villapiana. Verso le 3 di notte è scattato l'Sos con l'odore acre del fumo e le fiamme alte, che hanno svegliato nel cuore della notte, i tanti abitanti che risiedono in quel popoloso quartiere. La gente impaurita è scesa in strada nonostante il freddo, e si è affacciata dai balconi di casa per verificare l'accaduto e lanciare l'allarme. Anche perché nel parcheggio dove era in sosta l'auto di fabbricazione torinese, erano parcheggiate altre auto, e una di queste, una Fiat Bravo, anch’essa di proprietà di uno straniero è rimasta seriamente danneggiata dal rogo.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza