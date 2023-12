Rissa a Cassano, scattano i domiciliari per due giovani

È stata revocata la misura cautelare in carcere e sono stati disposti gli arresti domiciliari per due giovani residenti a Cassano all’Ionio, Luigi Pio Gagliardi, di 23 anni, e Mattia Selvaggi di 19 anni, accusati di un violento pestaggio ai danni di due extracomunitari, due ragazzi gambiani, avvenuto in viale Stazione a fine giugno scorso.

È questa la decisione assunta dal Gup del Tribunale di Castrovillari al termine dell'udienza preliminare che, venute evidentemente meno anche le esigenze cautelari, ha visto accolte le richieste del collegio difensivo composto dagli avvocati Ettore Zagarese e Nicoletta Grandinetti. Il fatto, avvenuto a fine giugno intorno alle ore 20:15 circa in via Ponte del Treno (ex Tangenziale Stazione) si era svolto sotto gli occhi di numerosi cittadini, spettatori dell’inaudita violenza di un gruppo di soggetti, tutti poi finiti in carcere, che avevano commesso un gesto simile davanti a bambini, anziani e coppie di giovani ragazzi a passeggio, senza curarsi di nulla.

