Paola, muore in un incidente stradale Franco Nigro: l'auto ha sbandato finendo contro un mezzo in sosta

Forse un malore la causa dell’incidente stradale nel quale è deceduto nella Marche - a Fermignano in provincia di Fano - Franco Nigro. L’uomo, 80 anni, era alla guida della sua autovettura quando nei pressi del centro del paese il mezzo è sbandato andando ad impattare contro l’autovettura posteggiata di un medico. Forse il cuore gli ha fatto un brutto scherzo, proprio a lui che in fatto di prevenzione si è speso per anni a Paola e nel comprensorio con l’Associazione amici del Cuore di Antonello Rossi.

Franco Nigro nelle Marche era diventato da tempo ospite gradito avendo donato alla città di Fano oltre duecento macchine da scrivere provenienti da tutto il mondo. Dalle primissime Olivetti che sono state artigianalmente e con pazienza riportate a funzionare perfettamente sostituendo alcuni pezzi introvabili alle ultime degli anni ‘90. Il sindaco di Fano qualche mese fa ha dedicato un’ala del museo, che viene visitato giornalmente da scolaresche e appassionati, alle preziose macchine da scrivere di Nigro. Un volontario di diverse associazioni e un attivista che certamente mancherà alla città e al mondo del volontariato.