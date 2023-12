Le tradizionali atmosfere natalizie stimolano la fantasia, recital dell’Ic di Montalto Scalo

Nel paese delle favole sta per arrivare Natale e anche qui si vive una bella atmosfera d’attesa. Tutti i personaggi delle storie classiche si rendono disponibili, con rinunce e buoni propositi, a festeggiare un “Natale da favola”. Si tratta della manifestazione conclusiva del progetto di drammatizzazione in classe, che vede protagonisti i piccoli alunni dell’Infanzia del plesso Tropical dell’Istituto comprensivo di Montalto Scalo, diretto da Carmen Maria Rita Ambriani.

Un recital al quale hanno fatto da cornice le soavi note del violoncello, eseguite magistralmente da Michela Minicozzi, in cui la fantasia e la tradizione si sono intrecciate con diversi spunti d’attualità, per uno spettacolo semplice, e dal forte spessore educativo, allestito con le classi 2 B e 3 B, che hanno dato il meglio di loro, interpretando i personaggi della tradizione fiabesca e natalizia. Una manifestazione svoltasi alla presenza delle autorità istituzionali, del mondo scolastico e dei genitori, nel palatenda allestito all’interno del “Christmas Village”, a Taverna di Montalto Uffugo, alla presenza dell'assessora alla Cultura di Montalto Uffugo, Francesca Zavarrone. Uno scroscio di applausi ha decretato il successo dell’evento, frutto del progetto articolato di drammatizzazione in aula, partito ad inizio anno scolastico. A spiegare nei dettagli le fasi progettuali e gli obiettivi educativi raggiunti è la docente Simona Napoli, promotrice del progetto e responsabile del plesso “Tropical”: «Un’occasione dove s’impara divertendosi e si apprende l’importanza dell’attesa, dell’organizzazione e della coordinazione: una di quelle attività che insegna ai bambini a fare squadra, trasmette valori e permette che gli stessi vengano interiorizzati. Il recital che abbiamo proposto è in linea con la programmazione educativo-didattica presente nel Ptof dell’istituto. La drammatizzazione è un’occasione che permette ad alunni e alunne di avere idea dei ruoli di saperli distinguere, riconoscere e legittimare così come gli consentono di sviluppare determinate capacità e abilità. Un grazie – conclude Simona Napoli – alla dirigente Ambriani, nonché al gruppo docenti Daniela Federico, Maria Teresa Caputo, Stefano Spadafora, Rosy Carelli, Rosanna Durante, Rosaria Intrieri e Angela Vulcano per la preziosa collaborazione alla buona riuscita del recital, ringrazia l’associazione Anspi nelle persone di Silvio Ranieri e Teresa Lirangi che hanno permesso di realizzare il recital nel comune di Montalto. Ed infine il ringraziamento più grande va a bimbe e bimbe che oggi hanno provato una giostra di emozioni imparando a vivere e distinguere in virtù di un obiettivo comune, loro sono la più grande ricchezza per una scuola che opera verso il proprio futuro per tracciare la strada giusta».