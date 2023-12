Termosifoni fuori uso in classe, a Mendicino nelle aule con il cappotto. Bucarelli: “Il Comune paghi le bollette del gas”

«Accade che da più di dieci giorni e nel silenzio dei tanti politici sempre pronti invece ad autolodarsi che il Comune non paghi le bollette del gas del plesso di via Tivolille e che gli studenti restino al freddo. E chi ieri mi criticava per la mancanza di termosifoni per un solo giorno oggi non fiata perché non ha interessi di territorio, ma solo personali». La denuncia arriva dall’ex assessore alla Pubblica Istruzione, Irma Bucarelli, che accusa l’Ente di non aver saldato le bollette nel mentre «pare che la priorità - anziché essere quella di garantire un servizio essenziale - sia stata individuata nell’assunzione di personale, pur essendo in atto un regime commissariale che dovrebbe curare la sola ordinaria amministrazione».

Si parla di una somma abbastanza irrisoria, 400 euro da saldare, che il Comune non riesce a trovare e allora - si chiede la Bucarelli - «dove troveranno mai la copertura per nuove e ulteriori assunzioni». Interrogativo legittimo, perché per l’ex assessore i bambini non possono essere sacrificati ad altre logiche e «io che mi sono spesa per quasi dieci anni a favore delle Scuole del nostro territorio, non posso accettare che oggi quella stessa scuola sia messa all’angolo».

