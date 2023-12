Tragedia sfiorata a Sibari: esplode una bombola e crolla un intero edificio

Sfiorata la tragedia a Sibari, in contrada Caselle. Intorno alle 5 di stamattina un uomo di origine pakistana di circa 50 anni, nel tentativo di accendere il gas con l’accendino per preparare la colazione, ha provocato l’esplosione della bombola.

Lo scoppio ha causato il crollo del tetto, ma è stato l’intero edificio - che si trovava già in condizioni fatiscenti - ad essere completamente danneggiato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del turno C di Castrovillari per rimettere in sicurezza l'area, i Carabinieri della compagnia di Cassano per stabilire le cause dell'esplosione e un’ambulanza del 118. L’uomo, che è stato scaraventato a terra dall’onda d’urto, è stato trasportato all’ospedale di Rossano, dove è stato ricoverato con ustioni varie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Si ipotizza che la bombola di gas potesse essere già danneggiata o che non fosse stata installata correttamente.