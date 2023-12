Cosenza, il 118 trasferito da Serra Spiga in via degli Stadi

L’importanza della sinergia istituzionale. Una prova di come tale percorso possa portare a qualcosa di concreto per il territorio, si è avuta ieri a Palazzo dei Bruzi, dove è stato sottoscritto un protocollo d’intesa tra Asp e Comune, per la verità già in assere. Mancava solo la firma.

E ad apporla, rendendo l’atto ufficiale, ci hanno pensato il sindaco, Franz Caruso e il Direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale, Antonio Graziano. In pratica l’Asp mette a disposizione della comunità ulteriori servizi, affinché il cittadino trovi risposte alle domande di salute, mentre l’amministrazione municipale offre supporto logistico, attraverso l’utilizzo di immobili di sua proprietà, gli stessi nei quali troveranno sede una serie di attività attualmente dislocate in aree del perimetro urbano non proprio facili da raggiungere e, in alcuni casi, anche obsolete. Una delle strutture indicate dal Comune è la Cittadella del Volontariato situata in via degli Stadi, pronta ad ospitare il Centro operativo regionale del 118, ora ubicato nell’ex Aias di Serra Spiga.

Negli stanzoni adoperati durante le vaccinazioni anti-Covid verrebbe, invece, collocata la Dialisi, più altre prestazioni che saranno presto individuate. Rispetto a questo progetto, i tempi dovrebbero essere anche brevi, specie adesso che la collaborazione tra i due Enti ha assunto le forme della concretezza.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza