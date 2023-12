Cantolautore a Cosenza, parte il live tour 2024 “Buon viaggio”

Viaggio intorno alle emozioni trasmesse dai più grandi cantautori italiani. Questo è il motto di Cantolautore. Una band di musicisti cosentini, capitanata da Pasquale Nigro (cantante), che vede nella musica una delle cose belle della vita. Perché, come ama spesso ripetere Nigro insieme al proprio gruppo, “Cantare fa bene al cuore”. Oltre al presidente del Confidi, partner fin dagli albori, sono presenti nel complesso anche il chitarrista Danilo Curcio, il batterista Francesco Montebello, il cantante e tastierista Giuseppe Cosentino e il bassista Mario D’Ambrosio. Un gruppo di amici, prima di tutto, che, mossi da una ventata di ottimismo ed entusiasmo, in questi anni ha fatto della musica molto più di una passione, facendola diventare una vera ragione di vita.

QUANTI SOGNI REALIZZATI. Questa iniziativa nasce nel 2015 e ha visto la realizzazione di molti sogni. L’ultimo, quello dell’anno in corso, sarà consegnato proprio nella serata di domani, vale a dire la realizzazione del centro Odontoiatrico sociale. Per il prossimo biennio, si punta, invece, a un poliambulatorio specialistico sociale, per un desiderio ambizioso ma al cui compimento tutti credono.

L’evento rime per un sogno, negli anni, si è fatto portavoce di innumerevoli collaborazioni e condivisione di progetti che ad oggi, quanto il progetto si sia espanso. Da qui, la nascita della fondazione “Rime per un sogno”.

Il presidente Pasquale Nigro esprime gioia per la nascita della fondazione: «Incredibile come da una piccola idea possa nascere qualcosa di veramente speciale come la fondazione rime per un sogno. Ad essa auguro l’eresia dei fatti, prima che delle parole, l’eresia della coerenza, del coraggio, della gratuità, della responsabilità e dell’impegno, in quanto nutro la convinzione che tutti noi abbiamo l’obbligo morale di fare la differenza nella comunità».

TOUR LIVE 2024. Terminato il tour 2023, con la tappa di Marzi dello scorso 2 ottobre, stasera verranno gettate le basi per il nuovo anno. L’appuntamento è al teatro PalaCultura “Giovanni Paolo II”, a Rende. Alle ore 19 inizierà il concerto in una serata che vedrà il ricavato devoluto interamente in beneficenza per la fondazione. Un viaggio intorno alle emozioni, ripercorrendo, attraverso il concerto musicale e il panorama sociale, brani che hanno segnato (e continuano a segnare) l’intero panorama del cantautorato italiano. Lo scopo, però, resta solo uno: fare del bene attraverso della buona musica. Quale occasione migliore del periodo natalizio per aprire i cuori ed essere generosi? Con l’evento in programma, messo alle spalle “Chi fermerà la musica”, si aprirà il tour live 20024. “Buon viaggio” a tutti.