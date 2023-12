Paura a Cassano, l’albero viene giù e... distrugge un’utilitaria

Forti raffiche di vento in città: cade un albero che danneggia un’auto creando anche disagi alla circolazione. Così come previsto dall'allerta meteo diramata per la giornata di venerdì, Cassano e Lauropoli sono state spazzate sin dalla mattinata da forti raffiche di vento. Scontato il risultato: secchi della spazzatura, panni e tanti suppellettili volati via. Fin qui nulla di strano. Nella tarda serata di venerdì, però, un albero di grandi dimensioni è caduto in via 4 Novembre nel quartiere dei Cappuccini danneggiando seriamente una Fiat Punto parcheggiata nei dintorni. Sul posto sono subito intervenuti sia il geometra Diego Falcone della Protezione civile comunale e sia gli agenti della Polizia locale che ha messo in sicurezza l’area e ha alleviato i disagi legati al traffico che, per diversi minuti, è stato inevitabilmente rallentato senza creare, fortunatamente, grossi disagi. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato fino alla notte per tagliare e asportare l’albero, un grosso pino piantato moltissimi anni fa nei pressi di Casa Serena, la casa protetta e casa per anziani, e la chiesa di San Francesco, che si trovano nella parte più a nord del capoluogo di Cassano centro.

Secondo quanto emerso nelle ore successive all’incidente, non ci sarebbero altre vetture o cose coinvolge o danneggiate – oltre alla Fiat Punto di colore blu parcheggiata nei pressi dello stesso pino – dalla caduta dall’arbusto. Al momento non risultano nemmeno feriti, nonostante le segnalazioni effettuate e registrate da polizia locale e squadra manutenzione comunale.