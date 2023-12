A Cosenza il freddo minaccia i senza casa. Appello dei volontari di strada

«Il freddo è arrivato e ora più che mai i senza fissa dimora, i senza tetto e chi vive nel disagio hanno bisogno di aiuto! Aiutaci ad aiutare: offri un giubbotto, una maglia pesante, un cappello e guanti di lana». L’associazione “Casa nostra” della Caritas diocesana di Cosenza Bisignano chiede aiuto alla città che non chiude gli occhi né si gira dall’altra parte, e che ormai da tempo è al suo fianco nell’aiuto ai tanti (troppi) che continuano a vivere ai margini della città come del resto dell’area urbana. D’inverno al freddo e spesso sotto la pioggia, d’estate stremati dal caldo e dagli insetti. Sempre soli e dimenticati. Come il giovane africano che da anni continua a sopravvivere tra rifiuti e topi, accolto solo da un vecchio materasso poggiato sul fango sotto uno dei ponti che valicano il Crati. Scambia solo pochissime parole con i volontari di strada che lo raggiungono almeno due volte a settimana per portargli un cibo caldo e un po’ d’acqua che però sono solo uno strumento per avvicinarsi a lui, sperando di lesionare il muro di diffidenza e forse anche di rancore che ha messo tra lui e il nostro mondo.

