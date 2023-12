Cassano, coppia uccisa da due killer: “il basista” sceglie il silenzio

Francesco Adduci, presunto “basista” del duplice omicidio di Maurizio Scorza ed Hanene Hedhli avvenuto in contrada Gamellone tra Castrovillari e Cassano nell’aprile dello scorso anno, ha deciso di non rispondere alle domande dei pm antimafia e dei giudici della Corte d’Assise di Cosenza dove si sta svolgendo il processo. La nuova udienza che s’è tenuta in settimana, dunque, è stata interlocutoria: non disponendo di nuove dichiarazioni del 56enne cassanese, le parti hanno acquisito i verbali di sommarie informazioni dell’uomo accusato dalla Dda di Catanzaro di aver attirato nella trappola mortale le due vittime.

Nella prossima seduta sarà sentito il consulente della difesa citato dagli avvocati Giancarlo Greco e Cesare Badolato. La Corte, tuttavia, ha provveduto a fissare anche le date per le rispettive discussioni che si svolgeranno a distanza ravvicinata nel mese di aprile 2024, periodo nel quale sarà anche emessa verosimilmente la sentenza di primo grado del duplice omicidio di contrada Gammellone. A distanza di due anni esatti dunque si capiranno le responsabilità penali o meno dell’agricoltore della Piana di Sibari. Mentre ancora restano ignoti i nomi dei presunti killer che hanno ucciso Scorza e la campagna al confine tra Cassano e Castrovillari il 4 aprile 2022.

