“Natale è….riscoprire la bellezza dell’ascolto”, incontro con i medici all'Ordine dei medici di Cosenza

Non solo camici bianchi ma anche scrittori, poeti, musicisti, cantanti e presepisti. Si tratta dei medici della provincia di Cosenza che, nell’evento “Natale è….riscoprire la bellezza dell’ascolto”, hanno messo in mostra le loro doti artistiche. Un evento che, organizzato dall’Ordine dei Medici – chirurghi e odontoiatri di Cosenza, presieduto da Eugenio Corcioni, ha regalato ai presenti una grande lezione di umanità.

A fare gli onori di casa, oltre al presidente Corcioni, il segretario dell’Ordine, Agata Mollica, che ha intrattenuto il pubblico, sottolineando: «Abbiamo presentato le opere dei medici cosentini che coltivano la passione artistica. Il tema è quello dell’ascolto perché ascoltare è sintonizzarsi nel mondo. L’ascolto ci permette di cogliere le differenze per imparare le relazioni, per generare futuro». Una serata che si è trasformata in un’opportunità per evidenziare la creatività di questi camici bianchi, svelando l’estro di chi per professione ha scelto il mestiere della cura. Angelo Broccolo con il libro “E le nuvole camminano”, Luigi Dattola e Giampaolo Barone con “Minerali della Calabria” e Sergio Filippo, con la sua fatica letteraria “Tocchi di colore sulla tela della vita – riflessioni di un medico”, sono stati i medici scrittori che hanno raccontato storie, visioni ed emozioni. Pietro Leo, Donatella De Buono & Partners hanno invece presentato il progetto “L’Alzheimer Cafè” del Rotary club, mentre Giorgio Marchese ha illustrato l’esperienza Sos Alzheimer online. Nel ruolo di poeti si sono cimentati i medici Fiorenza Cosenza, Giuseppe La Rosa, Carlo Perri, Francesco soda Maria Spagnuolo, Pietro Russo, Maria Antonietta Iulianello. Il tutto allietato dalle doti canore e musicali di Vanessa Funari, Carmencita Furlano Giuseppe La Rosa e Ester Zasa. Lo sguardo dei presenti è stato, poi, catturato dalle opere artistiche di Carlo Ruffolo, Vinicio Valente e dalla Street Arti di Mario Verta. Ad incorniciare il tutto i suggestivi presepi realizzati dai medici Battaglia, Baldini, Biamonte, Barbarossa, Nicita, Torchiaro, Parise, Rossi, vetere, Pagano, Muoio, Occhiuto, mostra curata dall’associazione italiana “Amici del presepio” – sezione di Cosenza.