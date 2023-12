Castrovillari, auto in fiamme in un distributore di carburanti di viale Caldora

Appena in tempo a spostarla dalla colonnina della benzina. Sono dovuti intervenire alcuni passanti, infatti, per spostare una vettura andata completamente in fumo all'interno del perimetro di un distributore di benzina. Il proprietario, e questo dopo aver fatto rifornimento, è salito sulla macchina, ha girato la chiave dell'avviamento ed è praticamente uscito un fumo intenso dell'autocombustione dal vano motore. Sono seguiti attimi concitati in cui le persone presenti, tra cui anche i proprietari del distributore, sono riusciti ad allontanare il pericolo scoppio dalle colonnine di benzina, ma il fuoco ha, in pochi minuti, avviluppato la vettura, tanto da rendere vano l'intervento dei vigili del fuoco e dei poliziotti del Commissariato di Castrovillari. Sul posto anche i vigili urbani per il deflusso delle vetture e per regolare il traffico presente su Viale Caldora.

Il caso ha fatto scattare particolari procedure di sicurezza, poiché la vettura in fiamme, oltre a trovarsi all'interno di un distributore di benzina, era anche posizionata vicino ad altre vetture (oltre una mezza dozzina) parcheggiate nell'ambito del distributore. Il bilancio è, a fine intervento, riassunto nella sola distruzione della vettura (completamente inservibile), ma anche nella necessaria azione di bonifica del luogo in cui si è consumato l'incendio. I vigili del fuoco a lavoro per verificare lo stato dell'asfalto, ma anche per liberare il perimetro dell'esercizio commerciale dalla vettura in panne. Tanti i curiosi presenti sul posto per seguire gli attimi concitati della bonifica con tanto di fumo intenso.