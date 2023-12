Cassano, niente esenzioni del ticket: nell’ufficio manca il medico

Manca il medico di controllo dei ticket: ancora disagi al Poliambulatorio. Molti cittadini segnalano che non possono effettuare l'esenzione ticket per patologie, che richiede la figura del medico di controllo, presso il locale ufficio. È questa la nuova denuncia del Comitato spontaneo di cittadini per la tutela della salute pubblica della città delle terme. «Questo avviene – ricorda il portavoce Francesco Garofalo – perché il sanitario incaricato da tempo ha optato di fare il medico di base. Ad oggi non è stato sostituito e i pazienti, affetti da gravi patologie, non possono usufruire in loco di questo importante servizio». Il “Comitato” si dice costretto, suo malgrado, a dover prendere posizione sui continui disservizi in un territorio già di per sé fortemente penalizzato dal punto di vista dall'offerta sanitaria.

