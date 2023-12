Crisi Abramo Customer Care, protesta a Cosenza. Arriva la convocazione di Occhiuto

Nel solco delle iniziative iniziate di fronte la sede operativa della Abramo Customer Care di Montalto Uffugo oggi, 21 Dicembre in piazza 11 Settembre ore 10 a Cosenza manifestazione per confermare e ribadire le ragioni della protesta. «Ancora più numerosi e motivati - si legge in una nota di Rsu, Slc CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL - per difendere il nostro lavoro e la nostra dignità».

Intanto, le segreterie regionali di Slc CGIL, Fistel CISL, Uilcom UIL e UGL-Telecomunicazioni, hanno ricevuto una convocazione da parte del presidente della Regione Roberto Occhiuto. L'incontro si terrà venerdì mattina e si discuterà della vertenza Abramo.