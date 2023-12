Ennesimo incidente sulla SS 107 tra Paola e San Fili. Ferita una donna trasportata in elisoccorso a Cosenza

È di un ferito il bilancio dell'incidente che si è verificato tra Paola e San Fili - all'uscita della galleria Fontanella - lungo la statale 107. Coinvolta una donna che è stata trasferita in elisoccorso dell'Annunziata di Cosenza. Il traffico è rimasto cosi bloccato in entrambe le direzioni per consentire l'intervento prima dei vigili del fuoco poi dei sanitari e infine della stradale e dell'Anas al fine di provvedere a rilievi e ripristino dei viabilità.