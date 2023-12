Paura nella notte a Mandatoriccio, in fiamme l'ufficio postale. Evacuato l'intero edificio

In fiamme dalle 4 di stanotte l'ufficio postale di Mandatoriccio. Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del Comando di Cosenza - distaccamento di Corigliano Rossano - con supporto di autobotte.

L'incendio ha interessato il locale e due autovetture parcheggiate nel piazzale antistante. L'ufficio postale, situato al pianterreno di un edificio su 3 livelli andato completamente distrutto, è da considerarsi inagibile. Evacuata l'occupante dell'abitazione sovrastante in via precauzionale. Non si registrano danni a persone. Sono in corso accertamenti circa l'origine del rogo. Pare che all'interno sarebbero state trovate delle bombole, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.