Cariati, perseguitava l’ex moglie: ventottenne in manette

Finisce in manette un uomo di Cariati di 28 anni per l’accusa di stalking nei confronti della ex moglie, anch’essa residente nella cittadina del Basso Jonio cosentino.

Ciò grazie al coraggio della vittima che ha deciso di denunciare l’ex compagno col quale la vita era ormai diventata un tortuoso calvario. Dopo la fine della relazione la situazione era andata sempre più peggiorando.

La donna, difesa dall’avvocato Raffaele Meles, esasperata dalle continue minacce da parte dell’uomo, aveva già manifestato a fine estate, la volontà di denunciarlo per poi ripensarci, confidando in un suo cambiamento.

Ma il comportamento persecutorio del ventottenne è diventato sempre più grave, fino al punto che la persona offesa si è vista costretta ad uscire di casa solo se accompagnata da familiari e parenti.

