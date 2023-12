Cassano, assunzioni a Casa Serena: dubbi sulle procedure

Assunzioni sospette a Casa Serena. L’avvocato Giuliana Gaudiano chiede lumi al consiglio di amministrazione di Casa Serena “Santa Maria di Loreto” in merito ad una presunta assunzione irregolare fatta di recente direttamente dal presidente Antonio Golia.

La casa di riposo e casa protetta per anziani, infatti, è gestita dal gennaio 2020 da un consiglio di amministrazione i cui membri, secondo il nuovo regolamento sono cinque (come in passato) e di cui tre di nomina comunale, uno di nomina prefettizia e una di nomina spettante al presidente della Giunta regionale. Allora il sindaco Gianni Papasso aveva nominato i primi i tre componenti (Leonida Bianchimano, Antonio Golia e Giuseppe Graziadio e tra questi era stato poi designato presidente proprio Golia) e delle designazioni era stato informato sia il Prefetto di Cosenza sia il presidente della giunta regionale affinché provvedessero a quelle di loro competenza ma, di fatto, ancora mai avvenute. Nelle scorse settimane, poi, Giuseppe Graziadio, che, nel frattempo, era diventato consigliere comunale, era stato sostituito con la nuova designazione di Chiara Branca.

