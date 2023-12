Cassano, spari contro l'auto di Franco Bloise: l'uomo è rimasto miracolosamente illeso

Due colpi di pistola sono stati esplosi nella notte in contrada Bruscata Grande contro la Ssangyong di Franco Bloise. La vettura era parcheggiata in contrada Bruscate Grande di Sibari dove l’uomo, di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, risiedeva da qualche tempo.

Secondo quanto s’è appreso nelle ore immediatamente successive all’accaduto, Bloise al momento degli spari, si trovava all’interno dell’auto che era parcheggiata sotto casa e sarebbe rimasto miracolosamente illeso. Due i colpi che hanno raggiunto la vettura: uno al parabrezza e l’altro al montante anteriore sinistro. Sul caso indagano i Carabinieri della Compagnia di Cassano All’Ionio. Non è chiaro se si tratti di un “semplice” avvertimento o se l’intenzione dei sicari fosse quella di colpire direttamente Bloise anche perché dai primi accertamenti sul posto non sarebbero stati ritrovati bossoli sul luogo del misfatto. Le indagini sono in corso e sul caso vige il massimo riserbo.