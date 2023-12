Tragedia a Rose, auto si ribalta in un dirupo. Muore un ex poliziotto

Incidente mortale ieri pomeriggio in contrada Santicelli, siamo a tre chilometri dal bivio di Rose, alla rotatoria che smista il traffico verso Cosenza, Montalto e Luzzi. L’incidente si è verificato verso le 16,30. La vittima si chiamava Rocco Petrilli, in pensione dopo aver prestato per moltissimi anni sevizio alla Polizia stradale, era ispettore, fra la Sicilia, Reggio Calabria ed infine a Cosenza. Secondo una prima frammentaria ricostruzione, la Fiat Panda condotta dall’uomo sarebbe sbandata, finendo fuori dalla carreggiata, in un dirupo, mentre percorreva la strada che dal bivio porta alla cittadina di Rose. A trovare l’uomo è stato uno dei tre figli, allarmato perché non aveva notizie del padre che non era rientrato a casa.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza