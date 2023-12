Terribile incidente a Corigliano Rossano, moto frana in una scarpata: due feriti, uno grave in prognosi riservata

Brutto incidente nel giorno di Natale a Corigliano. Nel sinistro sono rimasti feriti due ventenni, entrambi del posto, di cui uno in maniera seria tanto che è stato sottoposto ad intervento chirurgico d’urgenza e poi trasferito a Cosenza in prognosi riservata. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 25 dicembre, in località Santa Croce nell’area urbana di Corigliano. Ancora da chiarire le cause dell’incidente di cui sono rimaste vittime i due giovani e su cui stanno ora indagando i carabinieri del reparto territoriale di Corigliano Rossano, diretti dal tenente colonnello Marco Filippi.

Comunque, a quanto si è appreso, i due viaggiavano a bordo di una moto che, per cause, come detto, ancora in corso di accertamento, è finita fuori strada, franando in una scarpata e facendo sbalzare i due centauri. Sul posto dell’incidente sono stati chiamati ad intervenire i soccorsi e di due giovani, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto dai sanitari del servizio di emergenza del 118, sono stati trasferiti al pronto soccorso dell’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano. Una volta giunti nel nosocomio rossanese, dei due feriti, uno è risultato in condizioni peggiori, tanto che per lui si è reso necessario un intervento chirurgico di urgenza che ha comportato l’asportazione della milza. Una volta stabilizzato, per via di alcuni problemi alle vertebre, i medici hanno quindi deciso per il trasferimento del paziente al centro meglio attrezzato dell’Annunziata di Cosenza, dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata.