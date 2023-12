Cassano, quei mille interrogativi sull’attentato a Bloise

A quattro giorni di distanza, in contrada Bruscata Grande si sente ancora l’eco delle pistolettate notturne. Un episodio quello che s’è verificato l’antivigilia di Natale che ha lasciato pesanti strascichi in un territorio già martoriato dai clan e da innumerevoli atti di violenza. Mentre c’è riserbo sulle indagini emergono una serie di dettagli su quei due colpi di pistola esplosi contro la Ssangyong di Franco Bloise. La vettura era stata trovata posteggiata proprio in zona Millepini - Bruscate Grande di Sibari dove l’uomo, di 51 anni, già noto alle forze dell’ordine, risiedeva da qualche tempo. Secondo quanto s’era appreso, poi, nelle ore immediatamente successive all’accaduto, Bloise al momento degli spari, si trovava all’interno dell’auto ed era rimasto miracolosamente illeso.

