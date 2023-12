Corigliano, all'istituto "Majorana" si progetta realtà aumentata

Intelligenza artificiale applicata alla didattica e strumenti utili a sperimentare la realtà aumentata. In aggiunta ai finanziamenti meritoriamente ottenuti per innovare il parco mezzi in uso agli studenti ed all’azienda agricola speciale e tutta la strumentazione ed infrastrutturazione necessaria ai futuri chef ed operatori del turismo esperienziale che frequentano oggi l’alberghiero, l’Istituto d’Istruzione Superiore (IIS) Majorana ha progettato ed intercettato ulteriori fondi per migliorare l’esperienza sui banchi di scuola anche dell’indirizzo industriale.

Grazie a 8 visori Oculus Quest 2, un software per creare ambienti virtuali ed altri hardware specifici per la creazione di ambienti tridimensionali – fa sapere il dirigente scolastico Saverio Madera, ringraziando i docenti di indirizzo per l’impegno profuso – gli aspiranti professionisti informatici o ingegneri potranno programmare, personalizzare e condividere l’esperienza immersiva del metaverso, incorporando mondo virtuale e reale. Sono diverse le nuove dotazioni di cui si è dotato l’Industriale del Majorana: anche un nuovo program management Zucchetti per la gestione dell’accoglienza turistica dalla A alla Z.

Il sistema permette la comunicazione tra cucina, sala bar e reception e, più in generale, la gestione di ogni aspetto legato all’attività di accoglienza, compresa la produzione e diffusione di materiale informativo o pubblicitario, all'interno della struttura o sul web.