Rende, tutti i segreti dell’inclusività del nuovo Parco Robinson

Da qualche giorno, finalmente, il Parco Robinson di Rende è stato completato. Il progetto prevede percorsi pedonali attrezzati, l’implementazione dell’area giochi, la realizzazione di percorsi sensoriali, l’ampliamento e il ripristino dell’impianto di illuminazione, e ancora, la realizzazione di una rampa di collegamento con l’ex-ponte ferroviario che con un percorso ciclopedonale unirà il Parco Robinson al Nicholas Green. Insomma, una bella notizia anche per chi non risiede a Rende. Facendo un giro tra i viali del parco e, sebbene il sostantivo “inclusività” forse sia troppo abusato in questo periodo, il Robinson oggettivamente risponde a moltissime richieste che vanno in tale direzione. La realizzazione del Parco inclusivo è avvenuta attraverso un finanziamento complessivo di 716.645 euro. Il progetto, grazie all’Agenda Urbana, ha previsto la realizzazione di una grande area verde che ripensi e valorizzi gli spazi all’aperto in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale.

