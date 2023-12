Sicurezza a Castrovillari, giro di vite sull’abuso di alcolici

Rafforzati i controlli su tutto il territorio comunale. Il ponte di Natale non ha prodotto particolari problemi alle forze di Polizia. In particolare, i vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari sono intervenuti solo per spegnere delle canne fumarie. Altri interventi si sono consumati nel comuni limitrofi. Tutti di lieve entità. L'Amministrazione comunale, tuttavia, ha chiesto alle forze di Polizia, in particolare Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza, ma anche agli agenti della Polizia locale di effettuare «controlli rigorosi per evitare che siano somministrate bevande alcoliche ai minori e, soprattutto, non vengano svolte feste e veglioni in locali privi delle necessarie autorizzazioni e, quindi, senza le garanzie di sicurezza». Le prescrizioni sono sostanzialmente legate alla presenza di luoghi che non devono sfuggire ai controlli. Perché sono presenti zone, in particolare quartieri, frequentati da gruppi di persone che utilizzano alcolici e che, di riflesso, producono un più marcato disturbo della quiete pubblica.

