Corigliano Rossano, la rissa tra extracomunitari finisce con un incendio

A fuoco nella notte scorsa un immobile sgomberato anni fa a Schiavonea dove era scoppiata poco prima una rissa tra cittadini extracomunitari che lo occupavano in maniera abusiva. Si tratta dello stabile di via Capri che venne sgomberato nel febbraio del 2021, a seguito ad un'ordinanza contingibile e urgente, emessa dal Sindaco Flavio Stasi, poiché occupato da immigrati che vivevano in condizioni igienico sanitarie praticamente inesistenti. Dopo l’emanazione ed esecuzione di quella ordinanza, all’immobile, del tutto fatiscente, vennero murate porte e finestre, ma a quanto pare ciò non ha impedito che lo stabile sia stato di nuovo occupato abusivamente. Pare che tra un gruppo di cittadini stranieri sia scoppiata una lite e da qui si sia anche sprigionato un incendio che in poco tempo, visto anche lo stato di abbandono dei luoghi, si è in poco tempo propagato facendo uscire dalle fessure del fumo denso e nero. Sul posto sono intervenuti lo stesso sindaco, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano, i Vigili del fuoco del distaccamento di Rossano e le ambulanze del servizio di emergenza del 118, anche se per fortuna non si sono registrati feriti, ma solo apprensione e preoccupazione per una situazione che poteva degenerare ed avere conseguenze be più gravi anche per la pubblica incolumità.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza