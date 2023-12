Lattarico, per anni calci e pugni alla moglie malata di cancro: in manette un quarantunenne

Quando la violenza si insinua tra le mura domestiche sembra non conoscere limiti. Sembra non fermarsi neanche dinanzi al male del secolo: il cancro. Proprio come è successo a Lattarico, dove una donna, malata oncologica e invalida al 100%, di 34 anni e residente a Lattarico, per anni è stata maltrattata dal marito in maniera violenta e brutale. Calci, pugne, percosse, insulti e violenza verbale e psicologica da parte dell’uomo, M.C., 41 anni, pure lui di Lattarico, noto già alle forze dell’ordine sempre per lo stesso reato di maltrattamenti in famiglia, che hanno reso la vita della vittima ancora più infernale.

Ad aggravare il tutto il fatto che le aggressioni si consumavano anche davanti ai due figli minori della coppia e in situazioni in cui la donna non aveva possibilità di difesa. A porre fine a quotidiane di vessazioni brutali sono stati i carabinieri della locale Stazione, guidati dal comandante Gerardo Paldino, i quali intervenuti prontamente, hanno fatto scattare le manette nei confronti dell’uomo.

