Una autovettura è stata raggiunta nella centralissima via San Rocco, nella nottata, da un petardo ed è andata a fuoco. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza il mezzo evitando che le fiamme si propagassero quindi anche alle auto posteggiate nelle adiacenze.

L'ordinanza del sindaco Giovanni Politano che vietava l'uso dei botti come di consueto è stata disattesa.