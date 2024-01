Rissa dopo il veglione di Capodanno: accoltellato un uomo a Belvedere Marittimo

Qualche parola di troppo, poi gli spintoni e infine il coltello. L’anno inizia nel peggiore dei modi sul litorale costiero. Il bilancio della notte è di un uomo accoltellato gravemente durante i festeggiamenti di un veglione di Capodanno in un locale di Belvedere Marittimo. È stato raggiunto da un fendente e trasportato d’urgenza all’Ospedale di Catanzaro. Nonostante le ferite non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita. La lite sarebbe iniziata nel locale e poi proseguita all’esterno dove è degenerata. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della locale stazione e ai colleghi della Compagnia di Scalea guidati dal comandante Angelo D’Andrea.