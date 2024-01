Corigliano Rossano, irrompono al cenone e ci scappa pure la rissa

Irrompe a un cenone e pretende di parteciparvi scagliandosi contro i commensali. È accaduto nella notte di San Silvestro, nella frazione marina di Schiavonea, dove due cittadini di nazionalità straniera hanno fatto irruzione in un ristorante del lungomare dove si stava svolgendo un classico cenone di fine anno e hanno iniziato una discussione culminata in una rissa perché pretendevano di prendere parte alla cena.

L’episodio si è verificato proprio poco dopo lo scoccare della mezzanotte e nel pieno dei festeggiamenti per il nuovo anno. Una discussione animata, insomma, che poi ha preso una piega preoccupante.

