Belvedere Marittimo, si stringe il cerchio intorno all’accoltellatore

Le condizioni del 26enne accoltellato gravemente in discoteca la notte di Capodanno rimangono stabili. Il ragazzo originario di Cetraro è stato portato a Catanzaro dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari dell’ospedale Pugliese-Ciaccio. Una ferita in particolare ha destato preoccupazione ai primi soccorritori: quella che ha perforato un polmone. V.I. non sarebbe in ogni caso in pericolo di vita.

L’accoltellamento è avvenuto nella notte al culmine di una rissa che si sarebbe senza alcun risultato provato immediatamente a sedare. Il fendente ricevuto dal giovane che tra l’altro ha trapassato un polmone non lascia spazio a dubbi sulla gravità del gesto. I carabinieri sono alla ricerca dell’autore dell’accoltellamento e hanno già sentito i ragazzi che erano presenti sul posto e poi successivamente si presume quando sarà possibile il 26enne ferito.

