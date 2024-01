Nuovo ospedale della Sibaritide, si torna a sperare nella riapertura del cantiere di Insiti

In attesa della ripresa dei lavori, dopo la definizione della variante tecnologica e sanitaria, per il nuovo ospedale della Sibaritide, struttura sanitaria di eccellenza che dovrà cambiare il volto della sanità della Calabria del nord-est, arrivano anche i ristori da parte del Ministero dei Lavori Pubblici per far fronte all’aumento eccezionale dei prezzi delle materie prime e per la modifiche strutturali dovute alla pandemia.

La Regione Calabria, infatti, con proprio decreto dirigenziale dello scorso 19 dicembre ha deliberato di iscrivere in bilancio la relativa somma di 761.307,66 assegnata alla Regione per il secondo trimestre del 2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, che ha ritenuto ammissibili le istanze presentate da varie amministrazioni, tra cui compare l’intervento della Regione Calabria afferente la realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide.

Nel documento della Regione, infatti, si fa riferimento anche al Decreto Dirigenziale n.13168 del 19/09/2023 con cui è stata approvata la Perizia di variante per la quantificazione economica delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid.

