Parla al telefono con un'amica di Cosenza e ha un malore: 90enne di Salsomaggiore salvata dai carabinieri

Era al telefono con un’amica 90enne e si è preoccupata quando l’ha sentita improvvisamente ansimare e poi interrompere la conversazione. La donna, da Cosenza, ha chiamato i carabinieri e l’anziana, residente nel Parmense, è stata soccorsa e portata in ospedale a Fidenza. E’ successo ieri sera. La donna non conosceva l’indirizzo dell’amica, ma solo il nome e il cognome. Il carabiniere della centrale, raccolte le informazioni, è riuscito a risalire all’abitazione e ha inviato una pattuglia della stazione di Pellegrino Parmense che, in quel momento, era la più vicina all’abitazione. Nel frattempo ha chiamato anche il 118 e ha rintracciato anche una figlia della donna. Quando i militari sono entrati, hanno trovato la 90enne, che aveva avuto un malore ed era in terra.