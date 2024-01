Statale 106, s’alza il sipario sulla Sibari-CoRo-Crotone

La gara per la costruzione del tratto Sibari-Rossano della Statale 106 jonica sarà bandita poco prima dell’estate. Continuano le grandi manovre per la costruzione della Statale 106 subito a Sud di Sibari. Proprio per il tratto che collega la popolosa frazione cassanese a Rossano è in corso di conclusione la fase progettuale del Piano di fattibilità tecnica-economica dell’opera e ora l’intero fascicolo passerà proprio alla Regione Calabria per la successiva valutazione d’impatto ambientale. I tempi dovrebbero essere abbastanza contingentati e se – come nel caso del primo lotto della Crotone-Catanzaro – gli step procedurali non dovessero subire alcuna variazione di sorta, a fine primavera 2024 si dovrebbe mandare in gara anche la nuova grande opera stradale che collegherà Cassano con il terzo Megalotto, la Statale 534 e città di Corigliano-Rossano.

La notizia era trapelata proprio in questi giorni visto che è stata aggiudicata la gara per l’appalto integrato del Primo lotto della Crotone-Catanzaro, prosecuzione proprio del mega tratto Sibari-Corigliano-Rossano-Crotone. Sarà la società consortile per azioni RTI Consorzio Stabile Medil a realizzare questa prima parte di lavori che rappresenta, di fatto, il progetto bandiera del processo di ammodernamento della Statale 106 nel tratto calabro.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Cosenza