Ss 106, piazzole di sosta trasformate in discariche a Roseto Capo Spulico

Automobilisti "sporcaccioni", le aree di sosta sulla statale 106 sono diventate delle vere e proprie discariche a cielo aperto. Con buste di plastica, cartoni, rimanenze di pic nic, e addirittura escrementi. Così non va.

Perché purtroppo nell'intera fascia jonica da Rocca Imperiale a Sibari le piazzole ospitano cumuli di rifiuti che di notte attirano animali selvaggi alla ricerca disperata di cibo, tra cui cinghiali che transitano sulla carreggiata con pericolo anche per chi transita da queste parti.

Per non parlare dei cani randagi che richiamati dall'odore di panini o quant'altro rimasti a metà e gettati a terra, sfidano la strada per rifocillarsi.

I Comuni spesso hanno provveduto a ripulire questi ambienti, altri sindaci hanno scritto più volte all'Anas di provvedere alla pulizia e magari all'installazione di telecamere in grado di immortalare chi si rende protagonista di sporcare dappertutto, creando danni anche alla natura.

