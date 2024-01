Castrovillari, va a fuoco un frigorifero: muro di fumo in pizzeria

Preso in tempo. È andato distrutto solo il frigorifero dal quale s'è propagato un fumo intenso, di colore nero, che ha praticamente impegnato un locale pizzeria ristorante posto all'inizio di Corso Garibaldi. L'allarme è partito poco dopo le 18, vale a dire nel momento in cui è scattato l'automatico per un presunto corto circuito ad una presa di corrente corrispondente ad un frigorifero. Decisivo l'intervento dei vigili del fuoco, i quali sono entrati, e questo grazie ad un collaboratore del ristorante, immediatamente all'interno del vano interessato dal principio d'incendio, quindi proceduto allo spegnimento del frigorifero. I danni sono stati circoscritti ad un solo vano, ossia all'area bar, ed al frigorifero che è andato completamente distrutto.

