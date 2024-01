Paura a Mirto Crosia: pitbull sfugge al controllo della proprietaria, uccide un cane e ne ferisce un altro

Uccide un cane di piccola taglia di proprietà e ferisce un altro cane randagio da parte di un pitbull sfuggito al controllo della proprietaria. È avvenuto questa mattina il località Centofontane a Mirto Crosia dove il cane è sfuggito dal recinto in cui stava e alla vista del cagnolino e della sua padrona ha azzannato alla gola il piccolo animale. Inutile l’intervento della padrona del cane aggredito, rimasta ferita a sua volta, perché per il cucciolo non c’è stato nulla da fare. Il pitbull ha poi aggredito un cane randagio che è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione, che hanno attivato anche la squadra della Municipale. Per il pitbull è stato disposto il sequestro preventivo mentre il randagio ferito stato portato al canile municipale.