La nuova ondata del Covid manda in tilt i pronto soccorso di Corigliano Rossano

Non si ferma la stretta dei casi di covid che sta portando ad una congestione del reparto dedicato ai pazienti affetti dal virus nell’ospedale Giannettasio di Rossano. Un reparto per altro con carenza di organico che deve fronteggiare turni pesanti, atteso che questa nuova ondata sta colpendo soggetti fragili che devono fronteggiare problemi respiratori che spesso necessitano del “casco” e dell’ossigeno rendendo i pazienti del tutto dipendenti dal personale sanitario. Nei giorni scorsi si è anche registrata la “chiusura” del reparto di medicina generale dell’ospedale Compagna di Corigliano proprio per la presenza di casi di covid. A ciò si deve aggiungere il caos del pronto soccorso del nosocomio rossanese, del tutto saturo, poiché preso d’assalto per i casi più gravi colpiti dal virus influenzale che ha messo a letto buona parte della popolazione in queste feste natalizie ed anche per i casi di covid, in un contesto generale di un numero elevato di accessi per le più svariate esigenze. Per altro anche l’impossibilità di trasferire i pazienti per mancanza di posti, o come nel caso del reparto di medicina per l’impossibilità di trasferire in reparto il paziente poiché sono stati sospesi i ricoveri, ha anche portato alla possibilità di una diffusione del virus del covid tra i pazienti presenti in pronto soccorso, costretti a stare gomito a gomito anche per più giorni.

