Tragedia notturna nel Cosentino, pensionato cade in un dirupo e riesce a contattare la famiglia ma poco dopo muore

Un grave avvenimento ha colpito la comunità longobucchese. Ieri a tarda sera è stato ritrovato morto un pensionato di 81 anni. L'uomo, caduto accidentalmente in un dirupo, per recarsi in una piccola proprietà. A fatto avvenuto è riuscito a telefonare alla figlia chiedendo aiuto. I familiari sono giunti sul luogo avvisando anche le forze dell'Ordine viste le difficoltà nel raggiungere il pensionato, anche perché nel frattempo esca scesa l'oscurità. Ritrovato l'uomo privo di vita, coordinati dalle forze dell'Ordine, gli stessi hanno recuperato il corpo del congiunto trasportandolo a casa.