L’insospettabile vita del serial killer di Scalea nel bolognese

Il piacere diabolico dell’assassino. Il serial killer della Riviera dei Cedri non ha mai ucciso una donna. Tutte le sue vittime sono uomini con età oscillante tra 50 e i 72 anni. Francesco Passalacqua a Vergato, in provincia di Bologna, ha tentato di ammazzare un agricoltore di 65 anni con cui non aveva alcun rapporto: è accaduto il quattro gennaio scorso. La reazione della vittima, pur se ferita gravemente, l'ha costretto a desistere dal proposito omicida. Il cinquantacinquenne di Scalea aveva lasciato il carcere dopo 20 anni di detenzione e nonostante fosse stato condannato all'ergastolo. Com'è stato possibile? Semplice, la nostra normativa lo prevede e lo consente. A Vergato viveva in una comunità di accoglienza parrocchiale nella quale – ha raccontato la direttrice – non aveva mai dato segni di squilibrio, né compiuto azioni violente. E allora cos'è successo?

Lo chiediamo al professore Paolo De Pasquali, psichiatra, criminologo e docente universitario.

«Passalacqua è un serial killer» risponde lo studioso «,cioè un soggetto che uccide più persone, in tempi diversi, per il bisogno “necromanico” di entrare in contatto diretto con la morte: egli gode dando la morte ad una vittima. Dopo un periodo di giorni, mesi o anni, in cui l'assassino riacquista lo stato emotivo abituale, il ricordo delle sensazioni di immenso piacere provato in occasione dell’omicidio lo induce a ripetere quell'esperienza più e più volte, finché non interviene un evento esterno alla sua volontà (l'arresto o la morte) che pone fine alla serie».

